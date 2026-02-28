Filha é atingida por tiros no velório da mãe e bala acerta caixão

Testemunhas relataram que os disparos partiram de dois homens em uma motocicleta dourada

O que era para ser um momento de despedida terminou em violência e pânico. Uma mulher foi baleada na tarde de sexta-feira (27/2) enquanto participava do velório da própria mãe, em frente à Igreja Matriz de Baependi (MG), no Centro da cidade.

A vítima, identificada como Amanda Arantes, foi atingida por diversos disparos. Segundo informações preliminares, ao menos nove tiros foram efetuados. Cinco deles acertaram Amanda. Um dos projéteis ficou alojado nas costas, próximo à coluna, outros atingiram a panturrilha e a perna. Ela também sofreu ferimentos de raspão na mão e em um dos braços.

Um dos disparos atingiu o chão da igreja e outro acertou o caixão onde estava o corpo da mãe da vítima. Cápsulas foram recolhidas pela Polícia Militar no local.

Amanda foi socorrida com vida e levada inicialmente ao Hospital Cônego Monte Raso, em Baependi. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida por volta das 23h para outra unidade hospitalar da região.

Testemunhas relataram que os disparos partiram de dois homens em uma motocicleta dourada, sem placa, que teriam passado pelo local durante o velório.

Após os tiros, a dupla fugiu. Um dos suspeitos, que estava na garupa, usava um tênis azul.

A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pelas autoridades. A polícia trabalha para identificar e localizar os suspeitos.

