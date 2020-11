Filha de Steven Spielberg trabalha como cam girl: “É uma experiência de cura”

Mikaela Spielberg é filha do famoso cineasta Steven Spielberg e também seguiu uma carreira ligada ao audiovisual, mas bem diferente do que o pai faz. A jovem trabalha como atriz pornô e cam girl, ela grava vídeos adultos solo e também faz shows online. Em entrevista ao Daily Beast, ela contou que os pais apoiam a profissão dela e que entrou nessa carreira buscando liberdade.

Reprodução Mikaela Spielberg, filha de Steven Spielberg, trabalha como atriz pornô e cam girl

“Foi para ter independência financeira e liberdade de expressão. Eu queria ter uma comunidade e queria ser 100% responsável pela minha vida, de um maneira que eu fosse criativa e não destrutiva”, conta Mikaela, que recentemente lidou com o alcoolismo e foi presa após agredir o noivo.

A cam girl se enxerga hoje em uma posição muito melhor do que a que se encontrava há dois, quando lidava com os problemas com a bebida e se sentia vulnerável. Mesmo o trabalho com vídeos adultos sendo uma ferramenta que a ajudou a se reerguer, ela não romantiza a indústria pornográfica e crítica, por exemplo, empresas que se aproveitam de meninas novas e fazem elas perderem os direitos sobre os próprios vídeos.

Mikaela também conta que não está disposta a tudo no pornô. A filha de Steven Spielberg gosta de fazer vídeos sozinha e grava apenas o que a faz se sentir bem. Ela também conta que o trabalho com conteúdo erótico a ajudou a superar traumas de anos. “Quando você escuta sua vida toda que você não é bonita o suficiente para alguém fazer amor com você e você descobre que isso não é verdade. Essa pode ser uma experiência de cura”, explica.

Ainda que ame seu trabalho, os objetivos de Mikaela não são trabalhar apenas com atriz pornô e cam girl pelo resto da vida. “Eu quero voltar a pintar e ser uma profissional do sexo é uma maneira de chegar a um ponto onde vou estar segura financeiramente para voltar a pintar. Eu também amo me apresentar, então provavelmente vou fazer meus shows pelo resto da vida”