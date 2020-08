Filha de Leonardo fala sobre cicatriz de cirurgia: “Nunca tive vergonha”

Reprodução/Instagram Allie e Sam





Um casal de mulheres lésbicas causou polêmica nas redes sociais ao fazer um sorteio com um prêmio bastante inusitado: um frasco de esperma. Allie e Sam, de Halifax, Nova Scotia, postaram uma imagem de si mesmas segurando uma placa com os dizeres “doador de espermatozóide”. Na postagem no Instagram, elas contavam aos seguidores que fizeram parceria com um banco de esperma — Fairfax Cryobank — para oferecer o prêmio. “Estamos muito, muito animadas em fazer parceria para (espero!) ajudar alguém de você crescer sua família!”, disseram.

Enquanto alguns elogiaram a iniciativa, outros sugeriram que elas transformaram a gravidez em uma “mercadoria”, com um deles escrevendo: “Imagine dizer a uma criança que ela veio de um sorteio do Instagram”.

Vale lembrar que o esperma de um doador tem um custo bastante alto e é destinado, geralmente, ao tratamento de fertilização in vitro . A opinião foi rapidamente dividida, com muitos reagindo positivamente, dizendo que o esperma de um doador era caro para comprar e que elas gostariam de ter a chance de começar uma família com o material saindo de graça.

Um seguidor do Instagram escreveu: “Minha noiva e eu estamos querendo começar uma família. No entanto, com os preços ridículos que as clínicas de fertilidade cobram”. No entanto, outros protestaram contra a ideia de dar esperma como prêmio da competição. No Twitter, um usuário escreveu: “Há tantas coisas sobre isso que são extremamente preocupantes. O fato de que as pessoas nos comentários estão tentando seriamente ganhar esse sorteio me deixa louco”.

O casal, que se conheceu há seis anos no Tinder, tem uma conta em conjunto nas redes sociais, onde compartilha detalhes sobre a vida a dois.