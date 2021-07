Filha de Kylie Jenner ‘usa’ microfone de Safadão e cantor brinca: ‘Conheço’

Reprodução Filha de Kylie Jenner usa microfone de Safadão





A empresária e influenciadora Kylie Jenner surpreendeu os seus seguidores, nesta sexta-feira (9), ao filmar a sua filha, a pequena Stormi Webster, de três anos, cantando por causa de um detalhe: a celebridade infantil “usava” o microfone do cantor Wesley Safadão.

Mas calma! O microfone era do filtro disponibilizado pelo cantor em seu perfil oficial no Instagram. Empolgado com o registro feito por Kylie Jenner, Safadão brincou com a pequena Stormi. “Conheço esse microfone, hein?”, publicou o cantor em seu perfil.





Você viu?

Stormi é filha de Kylie com Travis Scoot e sempre chama atenção nas redes sociais quando surge ao lado da mãe. Recentemente, a pequena ignorou a mãe ao ser filmada enquanto assistia à TV.

Veja:





A cara da Stormi tipo: “mulher me deixa assistir meu filme em paz” Kylie Jenner | Instagram Stories pic.twitter.com/dt9X62trZg — Kardashian Brasil (@kardashibrasil) July 8, 2021