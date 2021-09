Filha de Heloísa Périssé se pronuncia após criticar programa de Rafa Kalimann

Reprodução/Instagram Luisa Périssé e Rafa Kalimann

Luisa Périssé, a filha de Heloísa Périssé, se pronunciou após se envolver em uma polêmica. A atriz, que atuou no “Zorra” e no filme “Os Espetaculares”, desabafou sobre atores e atrizes perderem trabalhos para pessoas com um grande número de seguidores, como blogueiros e ex-BBBs. Ela citou até o programa de Rafa Kalimann e depois voltou às redes sociais para se explicar melhor.

“Deu uma repercussão esse negócio que eu falei sobre a produtora de elenco pedir atrizes com mais de 10 mil seguidores. Não quero desmerecer ninguém, mas o meu ponto é: seguidores não medem capacidade”, disse Luisa Périssé.

“‘Falou a filha da atriz, você é privilegiada’. Sim, e mesmo assim estou cagada. Se isso contasse eu era protagonista da novela e não sou. Não é sobre mim e não é nem só sobre atores e atrizes, isso acontece em todas as áreas”, completa a atriz.

Em seguida, ela citou Grazi Massafera como exemplo. A atriz participou do “BBB” e hoje tem uma carreira de sucesso na televisão, mas, de acordo com Luisa, isso só ocorreu com muito estudo. “Claro, existem Grazis. Mas a Grazi estudou muito, ela sempre fala disso. Não é mole, não é fácil ser ator não. Tem muitos atores muito bons que perdem por não terem seguidores e isso não é justo”, finaliza.

A polêmica

A polêmica de Luisa Périssé começou quando ela criticou uma produtora de elenco que procurava somente atores que tivessem mais de 10 mil seguidores nas redes sociais. “A pessoa que é talentosíssima, que estuda e tem a vida dedicada para isso, parada, porque o ex-BBB está aí ocupando o lugar, o blogueiro que tem 100 mil seguidores. Basicamente, é isso que estou falando, com palavras duras, mas tem que dizer. Ninguém aguenta mais”, diz.

A atriz ainda citou o programa de Rafa Kalimann, o Casa Kalimann como exemplo. “O que me irrita é que, infelizmente, a culpa não é dessa galera (influenciador). É de produtores de elenco e direção, quem quer que seja que contrata, que quer achar um modelo ou uma blogueira para estrear a próxima novela e ganhar mais visibilidade. É triste ver um país se tornando isso. Tem um produto como ‘Casa Kalimann’ para não perder a fama da ex-BBB que saiu da casa. É surreal, enquanto pessoas que estudam muito para isso estão paradas e desempregadas há anos, porque suas oportunidades estão sendo preenchidas por 1 milhão de seguidores”, critica a filha de Heloísa Périssé.