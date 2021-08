Filha de Gugu não ganhou uma Porsche, mas tem um carro que custa R$ 420 mil

Reprodução/Instagram Sofia Liberato e seu carro, que não é um Porsche

As filhas de Gugu, Marina e Sofia Liberato, gravaram um vídeo acusando a tia de manipulação . As irmãs dizem que Aparecida Liberato, que administra os bens deixados pelo apresentador, mente para elas. Em um vídeo gravado para o colunista Leo Dias, as jovens citam alguns exemplos dessa situação e um deles acabou viralizando nas redes sociais: a vez que a tia impediu Sofia de comprar um carro da Porsche.

A adolescente tem 17 anos e mora nos Estados Unidos, onde jovens podem dirigir a partis dos 16 anos. Ela contou que disse para a tia que queria comprar um Porsche, mas o pedido foi negado.

“Eu pedi para a minha tia a Porsche que eu sempre sonhei ter. Ela disse que falou com a promotora e ela disse que eu não poderia ter esse carro por ser de luxo para uma criança de 17 anos e também ser muito caro. Eu achei isso muito estranho, mas achei um carro mais barato. Acabei comprando um pela metade do preço. Realmente não fiquei feliz”, conta.

Mas mesmo que não tenha conseguido o carro dos sonhos, Sofia Liberato ganhou um baita carrão. Em uma publicação feita em maio deste ano, a filha de Gugu mostra o carro que ganhou de presente. O veículo é um Dodge Charger, que pode custar até 80 mil dólares, o equivalente a R$ 420 mil.