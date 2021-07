Filha de Grande Otelo volta a atuar aos 65 anos, após morar nas ruas

Arquivo pessoal Grande Otelo filho

Grande Otelo Filho (Carlos Sebastião Prata) adotou nome por ser filho do lendário ator e comediante Grande Otelo. Infelizmente, o nome não impediu que sua vida fosse tomada de momentos difícieis, onde passou necessidade e até morou nas ruas. Porém, atualmente, aos 65 anos, Grande Otelo Filho está retomando sua carreira de ator e falou sobre isso em entrevista para a coluna da Patrícia Kogut, no O Globo.

“O meu pai foi uma pessoa incrível, tínhamos uma relação muito próxima. Ele era um grande amigo. Ao mesmo tempo, ser filho de Grande Otelo sempre teve um peso muito grande sobre mim em todos os sentidos. Muitas pessoas se aproximavam por interesse. Também fui muito cobrado e comparado a ele”, disse.

O ator fala sobre como o racismo permeou a vida do seu pai e a sua também, mesmo com toda a fama e talentos reconhecidos.

“Eu sofri muita coisa, como, por exemplo, ser barrado na entrada de clubes. O meu próprio pai conviveu com o racismo. Lembro que, no seu auge, ele protagonizava espetáculos no Copacabana Palace, mas tinha que entrar no hotel pelos fundos”, contou.

Você viu?

Por conta de situações traumáticas, incluindo a morte do seu pai em 1993, Grande Otelo Filho se envolveu com drogas e acabou indo morar na rua.

“Mas percebi que ninguém queria me conhecer de verdade. As pessoas queriam mesmo era saber do filho do Grande Otelo. Eu tinha recordações do meu pai que até foram roubadas. Foi aí que eu decidi ir para a rua. E aconteceu uma coisa incrível: foi lá que eu conheci pessoas que realmente se importavam comigo e não ligavam para saber de quem eu era filho. Vários moradores me ajudavam e chegavam a dividir a sua comida comigo. Fiquei cerca de três anos morando na rua, relatou.

“Eu trabalho consertando aparelhos eletrônicos. Há dois anos, conheci uma pessoa que acabou se tornando a minha companheira. Hoje, vivo com ela e o filho. Além disso, estou retomando a minha carreira como ator, algo que não fazia há muito tempo”, continuou, relembrando os trabalhos como ator que fez na juventude.

Grande Otelo Filho já está trabalhando em um novo projeto de atuação, odne fará um papel de sacerdote em “Gênesis”, novela da Record. Ele afirma a importância que isso tem: “Estar de novo num set de gravação foi muito simbólico para mim. Me senti renascendo. Estou animado, quero fazer novos projetos”.