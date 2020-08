Filha de Fernanda Young reflete sobre um ano da morte da escritora

Nesta terça-feira (25), completa um ano da morte de Fernanda Young . A escritora morreu após ter uma crise de asma e uma parada cardíaca no sítio da família, em Minas Gerais. Cecília Young, filha da roteirista, postou uma foto da coleção de sapatos da mãe e refletiu sobre a falta que ela faz.

“A morte é um conceito estranho. Muita pouca gente consegue entender o que realmente significa. Eu gostaria de dizer que eu sou uma delas. A verdade é que, mesmo observando ela de mais perto do que eu gostaria, a morte ainda é algo assustador. Tive um ano para me acostumar e ver ela como algo além de terrível, isso ainda não aconteceu. Não imagino que irá acontecer tão cedo”, escreveu a jovem.

Cecília também disse que recebeu um conselho de Maria Ribeiro, que recentemente se divorciou de Caio Blat . A atriz disse para a jovem que o importante é ela não fugir da dor, mas tentar lidar com esse sentimento.

“Acho que a maior parte do tempo eu fico tentando criar uma ideia mais atraente do acontecido, fazer uma piada ou desviar o assunto. Amanhã faz um ano do falecimento da minha mãe e eu não tenho nada mais poético do que a dor para expressar aqui. Fico imaginando que as pessoas esperem que eu fale alguma coisa motivadora, mas dessa vez eu não consigo colocar nada no papel. Só sei que ainda sinto minha mãe perto de mim. Talvez uma boa consolidação disso é que sempre terei os sapatinhos absurdamente pequenos dela para me lembrar da sua mente absurdamente grande”, concluiu a filha de Fernanda.