Filha de Elias Maluco é presa por tráfico de drogas no Rio

Reprodução Filha de Elias Maluco e mais um homem foram presos no Rio por tráfico de drogas. Os nomes não foram revelados

A Polícia Civil do Rio prendeu duas pessoas por tráfico de drogas nesta terça-feira (1º) na estrada do Capenha, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Entre elas, a filha de 21 anos do traficante Elias Maluco – morto em setembro na prisão.

De acordo com policiais da 56ªDP (Comendador Soares), os suspeitos foram localizados em um laboratório caseiro de produção da droga skank .

De acordo com o delegado Mário Omena, os dois detidos não têm emprego e se sustentam sem renda declarada. Os nomes não foram revelados.

“O material entorpecente tem preço alto, o que justificaria o investimento feito pelos criminosos nos equipamentos e o sustento sem trabalho legal”, disse o delegado.

Elias Maluco foi preso em setembro e, em 2005, condenado a mais de 28 anos de prisão pela morte do jornalista Tim Lopes.

Oito anos depois, Maluco foi sentenciado a cumprir mais 10 anos, sete meses e 15 dias por lavagem de dinheiro. Mês passado, foi encontrado morto na Penitenciária Federal de Catanduvas, na região oeste do Paraná, segundo informações do Departamento Penitenciário (Depen).