Filha de Claudia Raia é aprovada em curso na universidade de NY

Reprodução/ VSCO sophiaraia Sophia Raia

Falta pouco menos de um mês para Sophia Raia chegar à maioridade. Prestes a completar 18 anos no próximo dia 15 de janeiro, a filha de Claudia Raia e Edson Celulari ganhou um presentão adiantado. A jovem foi aceita pela Universidade de Nova York, onde fará um curso de Comunicação.

Com isso, a caçula da família irá morar pela primeira vez sozinha nos Estados Unidos. Ainda não foi decidido quando ela irá para Nova York, mas o primeiro semestre na universidade só acontece entre agosto e setembro.

Enzo Celulari, o irmão mais velho de Sophia, acabou dando uma pista da escola em que ela vai estudar. Ele postou uma foto da irmã usando um casaco com a logomarca da NYU. “Que orgulho eu tenho de você, minha princesa. Você lutou, deu tudo de si para conquistar aquilo que você mais queria”, parabenizou Enzo.

De fato Sophia teve uma longa estrada até ser aprovada na conceituada instituição, onde estudaram nomes como Martin Scorsese, Lady Gaga e Spike Lee, entre outros. A universidade aceita as notas do Enem para admissão de brasileiros, mas não é só isso. Existe uma série de testes para avaliação do nível de inglês e de conhecimentos gerais. Também não é uma escola barata. Um ano na NYU custa cerca de R$ 275 mil.

Os pais, orgulhosos, se declararam a Sophia pela admissão. “Conquistar um sonho exige foco, determinação e você aprendeu isso muito cedo, minha filha. O valor do empenho e do esforço. Nada vem de graça, é preciso correr atrás. Parabéns, Sosô. Siga sua jornada, lute por tudo que você acredita. O mundo te espera de braços abertos. Estamos muito orgulhosos de você. Agora você é uma universitária! Seja feliz!”, escreveu Edson, em seu perfil no Instagram. Claudia também se derreteu pela filha: “Seus sonhos e suas realizações também são meus, vibro por suas conquistas e por toda sua vontade de fazer do mundo um lugar melhor. O melhor a ser construído é o caminho e não o resultado, te amo e tenho muito orgulho de você”.