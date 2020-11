Filha de Belo pode pegar até 8 anos de prisão

Divulgação/Rômulo Frazão Alexandre Henry, Rodrigo Oliver e a ex-BBB Sol Vega





“Iarnuou, Iarni silver, Iarnuou Cecimaraque solesta silver…” Não precisa dizer mais nada, né? A quarta edição do reality show ” Big Brother Brasil “, da Globo , ainda está na memória dos espectadores. Prova disso é que Sol Vega , uma das participantes mais icônicas que passaram pela casa, está confirmada no elenco de “Horas de Fúria”, produção escrita por Edi Wilson Marques, com direção do cineasta Alexandre Henry e na qual interpretará Dra. Madjnski.

Além dela, o seriado contará com outra ex-BBB. Trata-se da modelo argentina Antonela Avellaneda, a Tonton, como era chamada pelo então apresentador Pedro Bial . Em um dos intervalos das gravações, que estão se dividindo entre Rio de Janeiro, Itaperuna e Piraí — sendo estas duas cidades do interior fluminense —, o diretor foi visto reunido com Sol e o ator e produtor Rodrigo Oliver no Américas Shopping, na Barra da Tijuca. Ele, aliás, dará vida a Nelson, um policial aposentado e dono de um albergue estudantil.