Filha de Belo não terá liberdade provisória e MP solicita prisão preventiva

O ator Caio Castro passou a ser vítima de boatos sobre o fim do seu relacionamento com Grazi Massafera após postar uma foto junto com amigos em que aparecia sem aliança.





Instagram/Reprodução Caio Castro afirmou que o casal segue firme e forte

Os fãs não pouparam especulações e começaram a comentar o possível fim do namoro, para esclarecer os rumores, Caio Castro falou em seus stories no Instagram sobre o caso na última quinta-feira (12).

“E 13 anos depois os desocupados acham que só porque tirou a aliança para tomar banho e esqueceu de pôr, separou! Pqp, Caio Castro hahahahahahaha. Drástica tem que ser a minha paciência hahahahaha”, ironizou ele.

Abaixo, a foto que gerou a polêmica.