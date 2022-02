Filha de Arthur Aguiar não se conforma com o pai no monstro: ‘Tadinho’

Reprodução/Instagram Sophia Aguiar se assusta ao ver pai cumprindo castigo do monstro no “BBB 22”





Sophia, filha de Arthur Aguiar e Maira Cardi, não se conforma de ver o ai cumprindo o castigo do monstro no “BBB 22”. A mãe postou um vídeo fofíssimo mostrando a reação da filha ao ver o ator com a roupa de molas ao lado de Douglas Silva e Pedro Scooby.

Sophia lamentou com a mãe a situação do ator: O papai vai vestir de monstro. Tadinho, tadinho do meu pai. Eu não vou gostar disso, está muito assustador. Estou muito assustada, mamãe.

