Fila do INSS chega a quase 1,8 milhão e ministro promete mudanças

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fechou o mês de junho com 1.794.449 benefícios aguardando análise, revelou nesta quarta-feira (5) o Ministério da Previdência Social. O chefe da pasta, Carlos Lupi, prometeu um “novo INSS” para o próximo ano, com redução da fila.

Atualmente, 596.699 pessoas aguardam perícia médica, enquanto 1.197.750 esperam por análise administrativa. Apesar de alta, a fila do INSS vem sendo reduzida, afirmou Lupi. Em junho, o número de benefícios concluídos (860.545) foi maior que o de requeridos (798.346), demonstrando ligeira redução na lista de espera.

De acordo com dados do ministério, 64% do estoque de benefícios estão aguardando análise há mais de 45 dias. Veja as estatísticas:

36% (649.161) dos requerimentos aguardam análise há até 45 dias;

24% (430.929) entre 46 e 90 dias;

27% (479.467) entre 91 e 180 dias;

11% (203.474) entre 181 e 365 dias;

2% (31.418) aguardam há mais de um ano.

O prazo de 45 dias é considerado pelo INSS como uma meta a ser perseguida, garantindo que todos os benefícios sejam concedidos dentro deste período futuramente.

“Sabemos que os números ainda não estão bons, mas já melhoraram bastante. E vamos melhorar mais”, prometeu Lupi. “A meta é chegar em dezembro a 45 dias e estamos trabalhando fortemente em parcerias com a Dataprev e outros ministérios para ampliar a automação, evitando assim o retrabalho na análise de documentos e, consequentemente, acelerando a análise dos pedidos de benefício. Em 2024 veremos um novo INSS a serviço da população”, completou.

Para reduzir a fila, Lupi afirmou que, na próxima semana, o governo federal publicará Medida Provisória com diretrizes sobre a volta do bônus de produtividade. A gratificação foi repaginada e poderá ser recebida por servidores do INSS que ampliarem suas produções diárias.

INSS tem novo presidente

Nesta quarta-feira, o INSS também anunciou seu novo presidente , Alessandro Stefanutto. Segundo ele, o órgão aguarda aprovação do governo para nomear novos servidores para o instituto, o que também ajudará a reduzir a fila.

A expectativa é nomear mais 250 aprovados, além de posteriormente alcançar o cadastro de reserva, que tem 2.144 pessoas.

“Mais do que processos, o INSS lida com vidas. Hoje temos pouco mais de 18 mil servidores empenhados em atender cada uma dessas vidas. E estamos muito felizes em receber mais servidores na equipe que tenham esse mesmo objetivo, essa mesma essência”, disse Stefanutto.

