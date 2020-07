Figueirense retorna ao Catarinense com vitória sobre Juventus

Os jogos de volta dos quatro confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa que ainda não foram definidos serão disputados nos estádios dos times mandantes, com portões fechados. A decisão foi anunciada pela União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) nesta quinta (9), após reunião extraordinária do comitê executivo da entidade.

?️ The #UEFAExCo decided that the remaining #UCL and #UEL round of 16 second-leg matches will be played at home teams’ stadiums – where they are currently playing domestic matches in their own stadiums, and where travelling is possible without restrictions for the visiting clubs. pic.twitter.com/xbhSN3Rat8

— UEFA (@UEFA) July 9, 2020