Figueirense informa que jogo contra o Náutico terá novo horário

O Figueirense informa que o jogo do próximo domingo (06), diante do Náutico, teve o seu horário alterado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Anteriormente agendado para às 16h00, o confronto será disputado às 18h15, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). A partida é válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.