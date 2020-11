Figueirense empata de 1 a 1com o Cruzeiro

O Figueirense entrou em campo na noite desta sexta-feira (20), no Mineirão, por mais uma rodada válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A partida contra o Cruzeiro, marcou a estreia do técnico Jorginho no comando do Alvinegro. Com boa atuação da equipe, o Furacão empatou em 1 a 1.

Aos 11 minutos, o Figueira abriu o placar com um golaço. Bruno Michel lançou Léo Artur ao ataque. O camisa 21 dominou no peito, avançou com a bola e da entrada da área, deu um toque por cima de Fábio.

15 minutos depois, o Figueirense quase ampliou o placar. Patrick fez bela tabela com Lucas Barcelos. O camisa 7 recebeu na risca da grande área e bateu à esquerda da meta de Fábio. Aos 35 minutos, ainda da primeira etapa, o Cruzeiro chegou ao empate. Airton puxou para o meio e chutou colocado com a perna direita. A bola ainda bateu na trave esquerda de Sidão antes de entrar.

Já com 40 minutos jogados, mais uma boa chance do Furacão. Bruno Michel fez jogada individual, cruzou na área e a zaga afastou. Na volta, Matheus Neris cruzou novamente e Diego Gonçalves tentou a bicicleta que parou na intervenção de Fábio.

O Figueira, na segunda etapa, seguiu bem na partida. Com 30 minutos, Patrick lançou Léo Artur pela esquerda. O meia dominou, puxou para a direita e bateu colocado no canto do goleiro cruzeirense, que conseguiu tirar para escanteio.

Perto do fim, mais um lance de muito perigo, e novamente com Léo Artur. O camisa 21 recebeu de Jhonatan na intermediária, bateu forte em direção ao gol e a bola tirou tinta da trave, quase dando a vitória ao Figueira.

O Furacão volta a campo já na próxima segunda-feira (23), contra o Sampaio Corrêa, às 17h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Para esta partida, o Figueirense terá o desfalque do volante Matheus Neris, que recebeu seu terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro.