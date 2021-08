FIFA, Star Wars e Resident Evil: lojas digitais oferecem desconto em jogos; veja

Felipe Vinha Jogos para Xbox e PlayStation pode chegar a 85% de desconto

As lojas da Xbox e PlayStation iniciaram nesta semana uma Mega Promoção com descontos de até 85% em jogos digitais por tempo ilimitado. FIFA 21, Star Wars e Resident Evil 3 estão entre os nomes com valores mais baixos.

No caso do jogo esportivo, o valor, que varia entre R$ 300 e R$ 500, custará R$ 124,75 para quem possui Xbox. Já as ações do Resident Evil, passará de R$ 169 para R$ 82,17.

Veja a lista de jogos com descontos nas lojas digitais

PlayStation

Fall Guys: Ultimate Knockdown – R$ 50,10;

Monster Hunter World – R$ 62,62;

Persona 5 Royal – R$ 112,45;

Star Wars Jedi: Fallen Order – R$ 119,45;

Judgement – R$ 129,67;

Final Fantasy 7 Remake – R$ 144,94;

The Last of Us Part 2 – R$ 149,62;

Yakuza: Like a Dragon – R$ 162,43;

Guilty Gear Strive – R$ 239,92;

Final Fantasy 7 Remake Intergrade – R$ 248,42.

Xbox