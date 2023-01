FIFA anuncia trio paulista na arbitragem da Copa do Mundo Feminina

A FIFA anunciou a lista de árbitros estarão na Copa do Mundo Feminina de 2023, na Austrália e Nova Zelândia. O Brasil terá a presença de quatro mulheres, sendo três delas do quadro paulista. A Copa do Mundo Feminina começará em 20 de julho e terá seu encerramento em 20 de agosto.

A árbitra Edina Alves irá para sua segunda Copa do Mundo, já tendo sido destaque em 2019, ao apitar quatro jogos, incluindo a semifinal entre Estados Unidos, que viriam a ser as campeãs da competição, e Inglaterra.

A assistente Neuza Inês Back irá para sua segunda Copa do Mundo Feminina e a sua terceira ao somar a Copa do Mundo do Qatar, onde tornou-se a primeira brasileira na história a atuar em mundial masculino.

Já Daiane Muniz dos Santos estará em sua primeira Copa do Mundo. A representante paulista já marca o seu nome na história, pois será uma das seis primeiras mulheres da história a serem árbitras de vídeo.

Fonte: Agência Esporte