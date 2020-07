Fifa adia início das eliminatórias sul-americanas para outubro

“Favoritismo do lado deles, porém com mais respeito”, a declaração de Gilberto pode resumir o sentimento do Fluminense em relação à final do Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva nesta sexta (10), o lateral-direito revelou que considera o Flamengo favorito para a conquista do Estadual, mas o título da Taça Rio serviu para mostrar que o tricolor não pode ser menosprezado.

“Eu colocaria que o Flamengo ganhou a Taça Guanabara, o Fluminense ganhou a Taça Rio. Eles continuam sendo favoritos pelo que construíram há pouco tempo atrás, mas com respeito, principalmente depois de a gente ter conquistado esse título. O fato de o Flamengo ser favorito não me incomoda, o que me incomoda é que você pode elogiar um adversário sem menosprezar o outro. Isso às vezes acontece e me incomoda. De maneira alguma você pode menosprezar o adversário, ainda mais se tratando de clássico”, disse o lateral.

Gilberto deixou claro que não estava se referindo a jogadores do Flamengo ou alguém da comissão técnica do rubro-negro: “Eu recebi muitas mensagens, alguns vídeos de pessoas dizendo que a gente ia ter sorte se a gente perdesse de pouco, se a gente não fosse goleado. É esse tipo de coisa que eu cito como menosprezar a equipe. O Fluminense tem uma história linda. Quem duvida que o Fluminense possa ganhar qualquer jogo deve ter nascido depois de 2009, porque um time com 99% de chances de ser rebaixado fazer o que fez é uma história maravilhosa a ser contada, como esse último jogo também vai ser uma maravilhosa história a ser contada por tudo o que aconteceu”.

Quem falou especificamente de problemas com o adversário foi Muriel. Durante a disputa de pênaltis da final da Taça Rio, alguns jogadores do Flamengo e do Fluminense discutiram no meio de campo após cobrança de William Arão, que o tricolor defendeu. O goleiro preferiu não criar polêmica sobre provocações dos rubro-negros: “São coisas que acontecem dentro da partida. Cada jogador tem sua característica, sua conduta. Tem gente que gosta de ficar falando, provocando o adversário, não é muito a minha conduta, eu não faço isso, mas cada um tem a liberdade de fazer aquilo que acredita ser correto. Acho que, às vezes, eles acabam fazendo para desestabilizar, mas eu tenho muita frieza, muita tranquilidade, acredito no meu potencial. São coisas que ficam dentro de campo. Sempre que você fala de alguém, você pode estar dando oportunidade para o outro falar também, mas isso não é do meu perfil. Prefiro me concentrar na minha área de ação e dar o meu melhor”.

Além de todas as batalhas internas e externas que envolvem as últimas partidas do Campeonato Carioca, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, afirmou, após a final da Taça Rio, que o Fluminense jogou para não perder por muito. A declaração não caiu bem e Gilberto respondeu: “Discordo. Acho que temos que respeitar o trabalho do Odair. É um treinador que, apesar de ser novo, é muito inteligente e muito dedicado. Foi montada uma estratégia e, mesmo com pouco tempo, treinamos bastante e conversamos muito. Quem viu o jogo, viu os jogadores de frente se dedicando bastante na marcação, saindo no contra-ataque e tendo ainda algumas chances. Tivemos algumas chances claras comigo, teve com o Yago, com o Marcos Paulo. Entramos para vencer, como um clássico, e conseguimos o título”.

Flamengo e Fluminense fazem a primeira partida da final do Campeonato Carioca neste domingo (12), às 16h, no Maracanã.