FIFA 23 e mais 7 jogos chegam ao Xbox Game Pass; confira a lista

Divulgação FIFA 23 chega ao Xbox Game Pass

A Microsoft atualizou nesta quarta-feira (17) a lista de jogos disponíveis no Xbox Game Pass. O grande destaque vai para FIFA 23, que passa a fazer parte do catálogo através do EA Play .

Além de FIFA 23, outros sete games também chegam ao catálogo do serviço por assinatura. Confira a lista:

18 de maio

Eastern Exorcist (Console e PC)

Ghostlore (console)

23 de maio

Planet of Lana (Consoles e PC)

25 de maio

Cassette Beasts (Console)

Massive Chalice (Cloud e Console)

Railway Empire 2 (Cloud, Console e PC)

30 de maio

Chicory: A Colorful Tale (Console e PC)

Além dos jogos, o Xbox Game Pass também vai liberar dois DLCs (“Sea of Thieves: A Caçada dos Acumuladores” e “Age of Empires II: Definitive Edition – Return to Rome”) e algumas vantagens em jogos.

Entre elas, estão o Pacote Ultimate Team do FIFA 23, que pode ser resgatado até 16 de junho, e SMITE x Vshojo Starter Pack.

Fonte: Tecnologia