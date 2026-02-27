FICCO/TO desarticula organização criminosa e apreende 460 kg de cocaína

Palmas/TO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) deflagrou uma operação para desarticular uma sofisticada estrutura logística de narcotráfico transnacional. A ação resultou na apreensão de, aproximadamente, 460 kg de cocaína e em uma nova prisão em flagrante.

A ação é um desdobramento da operação iniciada no último fim de semana, nos dias 21 e 22/2. Na ocasião, uma aeronave com prefixo adulterado e com modificações estruturais foi interceptada após realizar um pouso clandestino; o piloto foi preso em flagrante.



Dando continuidade às investigações e após o trabalho de inteligência e de perseguição contínua aos integrantes da organização criminosa, as equipes mantiveram o cerco tático na região. No dia 26/02, as diligências resultaram na localização de um depósito subterrâneo em área de mata fechada.



Com o suporte técnico do 4º BPM/PMTO, as equipes encontraram o local onde a droga estava enterrada. Na localidade, foram desenterrados cerca de 460 kg de cocaína, carga compatível com a capacidade do vetor aéreo que fora apreendido anteriormente.



A ação contou com o apoio da Força Tática Cães/4º BPM/PMTO, da Agência Local de Inteligência do 14º BPM (ALI/14º BPM/PMTO), do Grupo Especial de Fronteira do Mato Grosso (GEFRON/MT) e da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso (PC/MT).



A operação resultou na captura de um segundo envolvido na cidade de Colinas do Tocantins/TO. As investigações apontam que o indivíduo exercia a função de operador logístico de solo, sendo o responsável pelo transporte e pela ocultação do entorpecente logo após o desembarque da aeronave ocorrido no dia 21/02.

Após a conclusão dos procedimentos na Superintendência da Polícia Federal, o preso foi encaminhado à Unidade Penal Regional de Palmas, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Se condenados, os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico transnacional de drogas e de organização criminosa.

A FICCO/TO atua sob a coordenação da Polícia Federal, de forma coordenada no enfrentamento à criminalidade. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins é composta pelas Polícias Federal, Civil, Militar e Penal do Estado do Tocantins.

Fonte: Polícia Federal