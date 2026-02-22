FICCO/TO apreende aeronave utilizada no tráfico de drogas e prende suspeito no interior do Tocantins

Palmas/TO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) realizou, nos dias 21 e 22 de fevereiro, operação voltada à desarticulação de uma rota de tráfico de drogas, que resultou na apreensão de uma aeronave adulterada e na prisão em flagrante de um suspeito.

A ação ocorreu na zona rural do município de Dueré/TO, onde foi localizada uma aeronave com motores desligados, em pista clandestina, apresentando sinais de adulteração em sua estrutura. Nas proximidades, um homem foi localizado e preso em flagrante, diante dos indícios de sua participação na atividade criminosa.

O suspeito foi encaminhado à unidade prisional de Palmas/TO, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

O investigado poderá responder pelos crimes de tráfico transnacional de drogas, porte ilegal de arma de fogo e atentado contra a segurança do transporte aéreo.

A FICCO/TO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Tocantins) é composta pelas Polícias Federal, Civil, Militar e Penal do Estado do Tocantins, atuando sob a coordenação da Polícia Federal.

