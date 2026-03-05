FICCO/TBA cumpre mandado de prisão em Tabatinga/AM

Tabatinga/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Tabatinga (FICCO/TBA), em ação conjunta com a FICCO do Piauí (FICCO/PI) e Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC/AM) em Tabatinga, realizou a prisão de uma foragida da Justiça residente em Tabatinga/AM no Amazonas, envolvida com facções do Amazonas e do Piauí.

De acordo com o mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, a mulher é investigada pela prática dos crimes de organização criminosa, de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social. A FICCO tem como missão fortalecer a integração, o compartilhamento de inteligência e a cooperação entre os órgãos de segurança pública, permitindo ações mais efetivas de prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta em todo o Estado do Amazonas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

Contato: (92) 3655-1563

E-mail: [email protected]



Fonte: Polícia Federal