FICCO/SP prende homem por tráfico de drogas em Araraquara/SP

Araraquara/SP. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP), em ação conjunta com equipes do TOR da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, prendeu nesta quinta-feira (19/2) um homem pelo crime de tráfico de drogas e apreendeu cerca de 325 kg de cocaína.

A droga estava sendo transportada em uma caminhonete que havia saído do Mato Grosso do Sul e seguiria para municípios do interior paulista. O veículo foi interceptado na Rodovia Washington Luís, próximo a Araraquara/SP, durante fiscalização realizada pela Polícia Militar Rodoviária.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Araraquara, e preso em flagrante. As investigações continuam para identificar outros possíveis participantes do esquema criminoso e esclarecer todas as circunstâncias relacionadas ao transporte do entorpecente. O homem detido permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.

A FICCO/SP é composta pela Polícia Federal, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP), atuando de forma integrada com foco na inteligência de segurança pública.

