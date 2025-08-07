FICCO/SP prende homem com cerca de 275 kg de cocaína em Nhandeara/SP

São José do Rio Preto/SP. Nesta quinta-feira (07/08), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP) prendeu em flagrante um homem por tráfico interestadual de drogas. Durante abordagem a um caminhão tanque na Rodovia SP-310, no município de Nhandeara/SP, policiais militares localizaram aproximadamente 275 kg de substância análoga à cocaína escondida na cabine do motorista.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia.

A FICCO/SP atua por meio da cooperação interagências, com foco na inteligência de segurança pública, e é composta pela Polícia Federal, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP).

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo

Contato: (11) 3538-5013

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal