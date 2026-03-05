Polícia Federal
FICCO/SP e GAECO/SP fazem operação para investigar pagamento de vantagens indevidas e proteção a organização criminosa
São Paulo/SP. Nesta quinta-feira (5/3), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP), em ação coordenada com o GAECO do Ministério Público do Estado de São Paulo e com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil, deflagrou a Operação Bazaar para aprofundar investigação sobre possível corrupção policial voltada à proteção de uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais.
As apurações indicam que o grupo, formado por doleiros e operadores financeiros, teria estruturado um esquema de pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, além de empregar artifícios como fraude processual, manipulação de procedimentos investigativos e destruição de provas, visando assegurar a continuidade das atividades ilícitas.
A FICCO/SP é composta atualmente pela Polícia Federal, pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP).
São Mateus
Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada
Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta
O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
Regional
Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES
Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Estadual
Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro apresenta Edital PIVE 2025 a produtores em Viana
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza nesta quinta-feira (05), às...
Chamadão EJA amplia mobilização e registra grande adesão na Grande Vitória
A Secretaria da Educação (Sedu) segue com a mobilização do Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, iniciado...
Mulheres são protagonistas na programação de março na TVE e na Espírito Santo FM 89.1
A promoção da igualdade de gênero é uma preocupação constante da Fundação Carmélia e, no Mês Internacional da Mulher, a...
Nacional
Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo
Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa
O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos
A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Policial
DPS em Ação: PCES registra mais de 2,8 mil atendimentos e amplia ações de promoção à saúde em 2025
Cumprindo seu papel de promover a saúde e a valorização da vida dos servidores da Polícia Civil do Espírito Santo...
PCES cumpre mandados de busca e apreensão e apreende adolescentes investigados por atos infracionais em Conceição da Barra
Na tarde dessa terça-feira (03), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Conceição...
Polícia Civil prende idoso suspeito de crimes sexuais contra criança em Linhares
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia...
ENTRETENIMENTO
Carla Prata fala sobre dificuldade para namorar e comenta diagnóstico de doença autoimune
A modelo e influenciadora Carla Prata abriu o coração sobre a vida amorosa e revelou que tem enfrentado dificuldades para...
Eliana estreia novo programa aos domingos na Globo e mostra detalhes: ‘animada’
Conheça mansão onde Paolla Oliveira e Diogo moravam juntos antes de término
Paolla Oliveira, 41, abriu as portas da casa onde vive com Diogo Nogueira, na Barra da Tijuca, no Rio. À...
POLÍTICA
Janela partidária pode alterar bancadas na Assembleia Legislativa
O prazo para deputados estaduais e federais trocarem de partido, sem que isso implique em infidelidade partidária, com perda de...
Indicação propõe ampliar programas de irrigação eficiente na agricultura
O deputado estadual Zé Preto (sem partido) apresentou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) a Indicação 1.425/2025 sugerindo ao...
Saúde mental da população rural é alvo de projeto na Assembleia
A Comissão de Justiça analisa proposta do deputado Coronel Weliton (PRD) para instituir o Programa Estadual de Promoção da Saúde...
Esportes
Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão
Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
