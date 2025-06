FICCO/SP, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, realiza apreensão de drogas em Piracicaba

Piracicaba/SP. No início da noite desta segunda-feira (16/6), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo – FICCO/SP, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual – PRE, apreendeu aproximadamente 418 Kg de cocaína em caminhão de transporte de combustíveis.

A ocorrência teve início na manhã de sexta-feira (13/6), quando um caminhão bitrem foi abordado pela Polícia Rodoviária na Rodovia Washington Luis, no município de Rio Claro/SP.

A realização de vistoria no interior dos tanques do caminhão somente foi possível nesta segunda-feira, após a retirada do carregamento de 42,8 mil litros álcool etílico hidratado do compartimento e sua completa descontaminação, feita por empresa especializada. Após a liberação, os policiais conseguiram acessar o interior dos tanques, onde localizaram um compartimento estranho às características originais do veículo, em cujo interior foram localizadas centenas de tabletes de cocaína, com peso total aproximado de 418 kg.

Com a localização e apreensão da substância ilícita, as investigações prosseguem para a identificação de todos os responsáveis pelo transporte da carga de drogas.

Após exame pericial, a droga seguiu para o depósito da Polícia Federal em São Paulo, de onde seguirá para incineração.

O veículo apreendido é passível de perdimento e será requerida à Justiça Criminal a alienação antecipada do bem.

A FICCO/SP é composta atualmente pela Polícia Federal, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP), Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senapen) e Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP/SP).

