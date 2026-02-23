Connect with us

FICCO/SE prende foragido por estupro de vulnerável em Estância/SE

2 horas ago

Aracaju/SE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) prendeu, neste domingo (22/2), um homem de 60 anos foragido da Justiça do Estado de São Paulo, no município de Estância/SE.

A prisão ocorreu na BR-101, nas proximidades da cidade, no momento em que o indivíduo viajava em um ônibus interestadual procedente do estado da Bahia. Contra ele havia mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, expedido em 2023 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Atibaia/SP.

Após o cumprimento do mandado, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça paulista.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Comunicação Social da PF em SE
[email protected]

Fonte: Polícia Federal

