FICCO/SC prende casal por envolvimento com tráfico de drogas em Santa Catarina

Florianópolis/SC. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Santa Catarina (FICCO/SC) prendeu, nesta segunda-feira (24/3), um casal envolvido com tráfico de drogas. A prisão ocorreu em Florianópolis/SC.

Na ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú/SC.

A ação é um desdobramento de uma operação realizada em novembro de 2024, quando foram apreendidos 150 kg de maconha em posse de um suspeito que trafegava pela BR-101, no município de Tijucas/SC. A partir dessa ocorrência, a FICCO/SC intensificou as investigações e identificou que o casal detido nesta segunda-feira atuou como batedor do veículo que transportou a droga apreendida.

A Polícia Federal instaurou um novo inquérito para aprofundar ainda mais as investigações, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos com o tráfico de drogas na Grande Florianópolis.

A FICCO/SC é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Penal do estado de Santa Catarina, que atuam conjuntamente no combate ao crime organizado.

