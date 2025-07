FICCO/RS prende foragido da Justiça por associação criminosa e tráfico de drogas

Porto Alegre/RS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Sul (FICCO/RS) prendeu, na última quinta-feira (17/7), um homem foragido da Justiça há mais de um ano, em Sapiranga/RS. O Indivíduo possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto, decorrentes de operações em combate ao tráfico internacional de drogas no estado.

Em 2024, ele foi um dos principais alvos da Operação FLOS, que cumpriu medidas cautelares nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. A associação criminosa era responsável por abastecer diversas regiões do país com drogas.

Em 2025, voltou a ser investigado na Operação Delivery Impossível, na qual foi revelado que o grupo atuava na importação sistemática de maconha, oriunda do Uruguai, com posterior distribuição para os estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul.

A prisão do foragido é resultado de um trabalho contínuo de inteligência policial e articulação entre as forças integrantes da FICCO/RS, demonstrando a efetividade da atuação integrada no enfrentamento ao crime organizado.

A FICCO/RS é composta por integrantes da Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Penal do RS (SUSEPE).

