FICCO/RO combate furto em veículos

Porto Velho/RO. Equipes policiais que participam da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) deflagraram a Operação Astúcia, nesta terça-feira, 31/10, para dar cumprimento a 21 mandados de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa especializada em furtos de veículos mediante uso de dispositivo bloqueador de sinal remoto, conhecido como “chapolin”.

As buscas e apreensões aconteceram em Porto Velho/RO e resultaram na apreensão de vários itens relacionados ao crime, munições, uma máquina de contar dinheiro e uma motocicleta. Uma pessoa foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Através do trabalho de investigação realizado pelas forças de segurança integrantes da FICCO/RO, constatou-se que os suspeitos realizam furtos em veículos na capital e no interior do estado, além de agir no Acre, Roraima e Mato Grosso.

A ação contou com a participação de 50 profissionais, entre policiais federais, civis, militares, polícia penal federal e estadual.

As investigações irão continuar a fim de identificar os financiadores e demais membros da organização criminosa.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), tendo como objetivo a atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado em Rondônia.

Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia

www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal