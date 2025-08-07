FICCO/RN deflagra operação na região metropolitana de Natal e apreende armamentos

Natal/RN. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN), na manhã desta quinta-feira (7/8), em operação conjunta com a Polícia Militar do RN, através do 16º BPM, cumpriu busca em endereço da região metropolitana de Natal, em desdobramento da Operação Bate Lata.

A ação teve como motivação informações de inteligência que indicavam movimentações suspeitas em áreas estratégicas da capital potiguar. Durante as diligências, as equipes localizaram armamentos e munições, que foram recolhidos para perícia técnica.

O material apreendido está sendo submetido a exames periciais, enquanto as investigações continuam em andamento.

A FICCO/RN é composta por integrantes das polícias Federal, Militar, Civil, Penal, e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), atuando de modo integrado no enfrentamento ao crime organizado.

Fonte: Polícia Federal