FICCO/RJ deflagra operação para apurar fraudes em postos de combustíveis

Rio de Janeiro/RJ. Nesta quarta-feira (2/7), a Polícia Federal deflagrou a Operação Nafta, com o objetivo de apurar fraudes em postos de combustíveis gerenciados por uma organização criminosa, em ação conjunta com a Polícia Civil através da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro (FICCO/RJ).

Na ação, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva na Barra da Tijuca/RJ e 31 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro, Niterói/RJ, São Gonçalo/RJ, Itaboraí/RJ, Itaguaí/RJ, Mangaratiba/RJ, Resende/RJ, Armação dos Búzios/RJ, Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG. Além disso, a Justiça também determinou o sequestro de bens e valores.

A investigação teve início após desdobramentos da Operação Dinastia, deflagrada pela PF em agosto de 2022, que desarticulou uma organização criminosa atuante no Rio de Janeiro.

Diante dos fatos, os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato.

A FICCO/RJ, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal e Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (SEPOL), e tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado no estado do Rio de Janeiro.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

[email protected]

(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal