FICCO/PR realiza prisão em flagrante por tráfico de drogas em Lindoeste/PR

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR), em ação conjunta com a ROTAM da Polícia Militar do Paraná, realizou, nessa terça-feira (24/2), a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas no município de Lindoeste/PR.

A ação foi desencadeada a partir de levantamentos que indicavam a utilização de um caminhão para o transporte de ilícitos com destino ao Estado do Rio Grande do Sul.

Em vistoria na cabine do caminhão, os policiais localizaram uma mochila acondicionada no bagageiro superior, contendo 10 tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 10 kg.

Foram apreendidos os entorpecentes, o aparelho celular, a quantia em dinheiro e o caminhão utilizado no transporte. O preso e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel/PR para a adoção dos procedimentos de polícia judiciária cabíveis.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Militar do Paraná e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais.

