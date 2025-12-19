FICCO/PR prende motorista por descaminho no Paraná

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (Ficco/PR) prendeu, nesta quinta-feira (18/12), um homem que transportava uma carga de eletrônicos pela Rodovia BR-369, na zona rural de Campo Mourão/PR. A abordagem foi motivada por direção perigosa e resultou na apreensão de 2.985 aparelhos celulares.

Após ser abordado, o motorista apresentou informações contraditórias e comportamento suspeito. Durante a fiscalização veicular, foram localizadas caixas contendo os eletrônicos sem o devido desembaraço aduaneiro.

O preso confessou que receberia R$ 3 mil para transportar a carga até o interior de São Paulo. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Maringá, onde foi lavrado o flagrante por descaminho. A mercadoria foi formalmente entregue à Receita Federal.

Participou desta ação a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), com o apoio da equipe POP do 14º BPM.

A FICCO/PR é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar do Paraná (PMPR) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

