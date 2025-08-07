Connect with us

Polícia Federal

FICCO/PR prende foragido da Justiça

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PR) prendeu um foragido da Justiça na última quarta-feira (6/8), em Foz do Iguaçu/PR. A ação foi resultado de um trabalho de inteligência que identificou a presença do homem em um endereço na cidade.

Com base nas informações repassadas, os policiais se deslocaram até o endereço e realizaram a abordagem. Durante a consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi confirmada a existência de um mandado expedido pela Vara Única da Comarca de Garuva. O homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR
[email protected]
@pffoz
Canal para Denúncia
[email protected]

Fonte: Polícia Federal

