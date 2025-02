FICCO/PR prende dois indivíduos com mais de meia tonelada de maconha em Santa Terezinha de Itaipu

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PR) prendeu, na madrugada deste sábado (22/2), dois indivíduos envolvidos no carregamento de mais de meia tonelada de maconha em uma carreta, em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná.

A equipe policial recebeu informações sobre uma movimentação suspeita em um posto de gasolina localizado às margens da BR-277. No local, foi identificada uma carreta estacionada e dois veículos circulando repetidamente na área. Durante a abordagem, os policiais flagraram os suspeitos transportando fardos de maconha nos veículos e carregando o compartimento de carga da carreta. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 555 quilos da droga. O motorista do caminhão conseguiu fugir.

Os dois indivíduos presos, os veículos e a carreta com a carga ilícita foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a formalização das prisões em flagrante.

A FICCO/PR é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP/PR), atuando de forma integrada no combate ao crime organizado na região.

