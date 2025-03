FICCO/PR e FICCO/MS prendem motorista com pacotes de haxixe

Foz do Iguaçu/PR. Uma ação integrada entre forças de segurança do Paraná e Mato Grosso do Sul resultou na apreensão de 10,7 quilos de haxixe e na prisão em flagrante do motorista responsável pelo transporte da droga. A abordagem ocorreu na manhã desta segunda-feira (03/03), em Curitiba/PR.

Após troca de informações entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Paraná e do Mato Grosso do Sul e as Polícias Militares dos dois estados, um veículo foi localizado em um bairro da periferia de Curitiba, após vir de Mato Grosso do Sul. Equipes da PM/PR realizaram a abordagem enquanto cães farejadores policiais inspecionavam o carro.

Durante a vistoria, foram encontrados 19 pacotes de haxixe escondidos em fundos falsos do veículo. O motorista foi preso em flagrante e conduzido, junto com o carro e a droga, para a Delegacia da Polícia Civil, onde foi formalizada a prisão.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

A FICCO/PR é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP/PR).

A FICCO/MS é integrada pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Polícia Civil, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Polícia Militar.

Fonte: Polícia Federal