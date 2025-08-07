FICCO/PR apreende drogas em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) realizou a apreensão de aproximadamente 50 quilos de maconha na noite da terça-feira (29/7) em Foz do Iguaçu (PR).

Durante a operação, os agentes visualizaram um veículo que, ao perceber a presença da equipe policial, tentou escapar realizando manobras evasivas. Foi iniciado acompanhamento tático pelas ruas da região, sendo que, nas proximidades da marginal da BR-277, o condutor perdeu o controle da direção, resultando na parada forçada do automóvel. Três indivíduos desembarcaram e fugiram.

No interior do veículo, foram encontrados diversos tabletes de substância análoga à maconha, totalizando cerca de 50 kg da droga. O veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, para os procedimentos cabíveis.

A FICCO/PR é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP/PR).

