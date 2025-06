FICCO/PR apreende 220kg de maconha em imóvel utilizado como depósito em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (19/06), aproximadamente 220kg de substância entorpecente em uma residência no bairro Portal da Foz, em Foz do Iguaçu/PR.

A ação foi resultado de trabalho de inteligência que identificou o imóvel como possível ponto de armazenamento de drogas. No local, os policiais visualizaram, do lado externo da casa, diversos invólucros e fardos característicos de maconha. Ao todo, foram apreendidos 156 tabletes e seis fardos da substância.

O material foi encaminhado à unidade da Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Polícia Federal