FICCO/PR apreende 1,6 tonelada de maconha e recupera veículo furtado às margens do Rio Paraná

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR), em ação conjunta com o BPFRON e servidores da Receita Federal, apreendeu mais de 1,6 tonelada de maconha e recuperou um veículo com registro de furto, na noite desta segunda-feira (7/7), às margens do Rio Paraná.

A partir de informações levantadas pela FICCO/PR, as equipes conseguiram interceptar um carregamento de 1.625 quilos de maconha que havia acabado de cruzar a fronteira com o Paraguai. A droga estava sendo carregada em uma caminhonete com placas adulteradas e registro de furto.

O veículo e os fardos de maconha foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos legais.

A FICCO/PR é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP/PR), atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.

