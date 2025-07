FICCO/PR apreende 110 kg de drogas no Paraná

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR) apreendeu mais de 110 kg de maconha no último sábado (19/7), no município de Francisco Beltrão/PR.

Durante patrulhamento, as equipes localizaram um veículo estacionado em via pública que continha dezenas de fardos da droga. O condutor não foi localizado.

O veículo e a carga ilícita foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local para os procedimentos de praxe. Foi instaurado inquérito para apurar a origem da droga e identificar os responsáveis pelo crime.

A FICCO/PR é uma força integrada de combate ao crime organizado do Paraná, composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP/PR).

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

[email protected]

@pffoz

Canal para Denúncia

[email protected]

Fonte: Polícia Federal