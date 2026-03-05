FICCO/PI deflagra operação e cumpre 18 prisões no estado

Parnaíba/PI. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Piauí (FICCO/PI) deflagrou, nesta quinta-feira (5/3), a Operação Efeito Dominó, com o objetivo de desarticular organização criminosa investigada no estado do Piauí.

Durante a ação, estão sendo cumpridos 18 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão, expedidos pela Central de Inquéritos de Parnaíba, nos municípios de Parnaíba, de Buriti dos Lopes, de Esperantina e de Porto. As medidas judiciais têm como foco integrantes apontados como padrinhos e como membros formalmente admitidos na estrutura criminosa.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa e por outros delitos correlatos.

A FICCO/PI é coordenada pela Polícia Federal e composta pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, além das Polícias Civil, Militar e Penal do Piauí.

Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí

Fonte: Polícia Federal