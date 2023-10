FICCO/PE combate ação de facção criminosa

Recife/PE. A Força Integrada de Combate do Crime Organizado de Pernambuco- FICCO/PE deflagrou na manhã de hoje (31/10), a Operação Restolho, com a finalidade de reprimir a ação de organização criminosa estabelecida na região do litoral sul do estado de Pernambuco, especializada na prática dos crimes de homicídio e de tráfico de drogas e de armas, e que foi responsável por realizar crimes na praia de Porto de Galinhas, em abril de 2022, em represália a uma ação da Polícia Militar da região.

Durante as investigações, pelo menos cinco líderes da organização já haviam sido presos, nos estados de Sergipe, Rio Grande do Norte e Pernambuco, dentre eles, um dos principais líderes da facção, que foi localizado na cidade Parnamirim/RN, num condomínio de luxo, com o qual foram apreendidos diversos itens de luxo, além de dois veículos de alto valor.

Na data de hoje estão sendo cumpridos 22 mandados judiciais, sendo oito de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva.

Com a deflagração da Operação Restolho, espera-se uma redução significativa dos índices de violência na região do Litoral Sul de Pernambuco, principalmente a partir da queda na oferta de entorpecentes e no número de crimes conexos motivados pelo tráfico.

O trabalho se desenvolveu dentro dos objetivos de reprimir a criminalidade violenta organizada, particularmente no combate às facções criminosas, ao tráfico de drogas e armas, aos delitos de furto, roubo e receptação de cargas e valores, à lavagem e ocultação de bens, direitos e valores e demais crimes conexos.

