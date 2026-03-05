FICCO/PB realiza prisão em flagrante por receptação de cabos furtados

João Pessoa/PB. Nesta quinta-feira (5/3), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Paraíba (FICCO/PB) realizou ação fiscalizatória em João Pessoa/PB, onde foi constatado o funcionamento clandestino de atividades de telecomunicação ou de radiodifusão.

Durante a fiscalização, foram apreendidos equipamentos utilizados na prestação irregular dos serviços, além de cabos de internet oriundos de furtos praticados contra empresas provedoras desse serviço.

Diante das evidências colhidas no local, os responsáveis foram presos em flagrante pelos crimes de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação e de receptação qualificada. Os indivíduos foram encaminhados à autoridade policial competente e permanecerão à disposição da Justiça.

A ação foi realizada em conjunta com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A FICCO/PB é uma força de atuação integrada composta pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, pela Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba e pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba

Contatos: (83) 3565-8690 / (83) 3565-8606

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal