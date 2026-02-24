FICCO/PB prende liderança de organização criminosa do Rio Grande do Norte

João Pessoa/PB. Nesta terça-feira (24/2), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Paraíba (FICCO/PB), com informações da FICCO de Mossoró/RN, em atuação conjunta com o Departamento de Inteligência (DINTEL) da Polícia Militar da Paraíba (PMPB), cumpriu um mandado de prisão em desfavor de liderança de facção criminosa com atuação no estado do Rio Grande do Norte.

Contra o investigado havia mandado de prisão em aberto pelo crime de organização criminosa, sendo responsável pelos recolhimentos de contribuições financeiras para a organização criminosa da qual é integrante. Com base em informações de inteligência, policiais militares seguiram o foragido, que estava fazendo turismo na capital, e o prenderam no local onde estava hospedado.

A FICCO/PB é uma força de atuação integrada, composta pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba, com a finalidade de promover ações coordenadas de prevenção e repressão qualificada ao crime organizado no estado.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba

Contato: (83) 3565-8690 / (83) 3565-8606

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal