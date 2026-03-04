FICCO/PA cumpre 33 mandados de prisão em oito estados

Belém/PA. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Pará (FICCO/PA) deflagrou mais uma fase da Operação Coalizão pela Paz, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

As ordens judiciais foram deferidas após representação da FICCO/PA e parecer favorável do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), vinculado ao Ministério Público do Estado do Pará.

A ação contou com a atuação integrada da Polícia Federal, da Polícia Civil do Estado do Pará (PC/PA) e da Polícia Penal, mediante mobilização de mais de 250 policiais. As diligências ocorreram na Região Metropolitana de Belém, em municípios do interior do Pará e em outros sete estados da federação: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, São Paulo, Maranhão, Amazonas e Ceará.

Ao todo, foram expedidos 104 mandados judiciais de prisão preventiva. Até o momento, 33 pessoas foram presas. Todos poderão responder pelo crime de integrar organização criminosa. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, valores em dinheiro, entorpecentes e outros materiais de interesse investigativo.

Entre os presos está um dos principais articuladores de ações atribuídas a uma facção criminosa, apontado como responsável pelo planejamento e execução de ataques violentos, inclusive contra agentes da segurança pública. Os custodiados serão submetidos aos procedimentos legais cabíveis e permanecerão à disposição da Justiça.

Os presos localizados na Região Metropolitana de Belém foram encaminhados à Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc). Nos demais casos, os detidos foram conduzidos às unidades policiais das respectivas localidades, onde os mandados foram cumpridos. Os dispositivos eletrônicos apreendidos passarão por perícia técnica, a fim de subsidiar o aprofundamento das investigações e de contribuir para a completa elucidação das infrações penais.

A FICCO/PA é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil do Estado do Pará e pela Secretaria de Administração Penitenciária, com atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado no estado.

Comunicação Social da Polícia Federal no Pará

[email protected]

@pf.para

Fonte: Polícia Federal