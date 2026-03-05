FICCO/MS e BPChoque/MS recuperam veículo com registro de roubo em ação integrada em Campo Grande

Campo Grande/MS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Mato Grosso do Sul (FICCO/MS), em ação conjunta com o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque/MS), recuperou uma camioneta com registro de roubo.

A ação ocorreu após informações repassadas pelo Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, indicando a possível localização do veículo. De posse dos dados, as equipes realizaram diligências na região e localizaram a camioneta.

O veículo foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos legais e posterior restituição ao proprietário.

A FICCO/MS é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Militar (BPChoque/MS), Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Penal Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande/MS, atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.

