FICCO/MS cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas em Campo Grande/MS

Campo Grande/MS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul (FICCO-MS) realizou, nesta quarta-feira (4/3), a prisão de um homem que possuía mandado de prisão contra si em aberto pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu em conjunto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque).

O mandado foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e o suspeito foi localizado e detido durante a operação integrada das forças de segurança.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à CEPOL (Centro Especializado de Polícia Integrada), onde foram adotadas as providências legais. Ele ficará à disposição da Justiça para os desdobramentos do caso.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul é composta por diversas instituições de segurança pública que atuam de forma coordenada no enfrentamento ao crime organizado. Integram a força-tarefa a Polícia Federal, Polícia Militar (incluindo o Batalhão de Choque), Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Penal Federal, Polícia Penal Estadual (AGEPEN) Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande/MS.

